Ancora furbetti della patente in azione | denunciati in quattro a Firenze

FIRENZE – Ancora furbetti della patente in azione. Nel corso di un’attività di controllo nella sede della Motorizzazione Civile di Firenze, personale della Polizia Stradale ha rilevato irregolarità durante lo svolgimento delle prove teoriche per il conseguimento della patente di guida. Gli accertamenti hanno riguardato quattro candidati, risultati in possesso di un sofisticato kit di comunicazione: un telefono cellulare nascosto, un cavo bluetooth camuffato tra gli indumenti, e un micro-auricolare color carne, quasi invisibile, con antenna incorporata. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

