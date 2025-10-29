Ancora fantasma la Relazione sull’evasione fiscale e il Rapporto del Mef sui risultati ottenuti Mentre il Fondo taglia-tasse resta a secco

Ancora nessuna traccia dell’annuale Relazione sull’evasione. E del Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, strettamente collegato. Secondo il ministero dell’Economia dietro il ritardo nella pubblicazione ufficiale dei due documenti – il primo è stato approvato dalla commissione incaricata a metà ottobre – c’è solo la necessità di correggere alcuni errori materiali nei testi. Ma la questione non è secondaria: oltre a stimare l’andamento del “nero”, sono la base tecnica per quantificare le maggiori entrate strutturali che derivano dall'(eventuale) miglioramento della fedeltà fiscale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ancora fantasma la Relazione sull’evasione fiscale e il Rapporto del Mef sui risultati ottenuti. Mentre il Fondo taglia-tasse resta a secco

