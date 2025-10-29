Ogni tanto ritorna la propaganda di facciata del presidente della giunta provinciale trentina, Maurizio Fugatti; d’altronde l’aveva scritto nel programma che avrebbe realizzato la prosecuzione dell’autostrada della Valdastico, sul versante trentino. E in questi giorni, l’ennesimo annuncio, per tenere alta l’attenzione sul tema, dichiarando che la provincia sta – per l’ennesima volta – valutando l’uscita di quest’opera a Besenello o a Trento sud, tornando su una vecchia ipotesi e scartando quindi l’uscita a Rovereto, come invece pareva si decidesse di proseguire. Gioiscono i roveretani, ma il dolo di quest’opera, che costerebbe come stima 3,5 miliardi di euro, si riverserebbe su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ancora con la Valdastico? Una devastazione unica per un’autostrada che non vuole nessuno