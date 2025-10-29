Ancora bombe su Gaza | Netanyahu vuole la guerra

Dopo uno scontro a fuoco a Rafah Netanyahu ordina un "potente bombardamento". Tregua instabile nonostante i diplomatici USA stiano controllando Netanyahu da vicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

