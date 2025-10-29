Ancora bombe su Gaza | Netanyahu vuole la guerra

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo uno scontro a fuoco a Rafah Netanyahu ordina un "potente bombardamento". Tregua instabile nonostante i diplomatici USA stiano controllando Netanyahu da vicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bombe gaza netanyahu vuoleIsraele: «Violata la tregua». Netanyahu ordina i raid: pioggia di bombe su Gaza - Le prime bombe sono cadute quando sulla Striscia di Gaza era ormai buio. Scrive ilmessaggero.it

bombe gaza netanyahu vuoleIsraele risponde con le bombe alle violazioni di Hamas - Netanyahu annuncia i bombardamenti dopo la mancata restituzione dei corpi degli ostaggi e gli attacchi dei terroristi contro i soldati israeliani. ilfoglio.it scrive

bombe gaza netanyahu vuoleGaza, Netanyahu: “Sganciate 153 tonnellate di bombe”. Poi incontra Witkoff e Kushner - Intanto Netanyahu ha incontrato Witkoff e Kushner in attesa di Vance. Segnala newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Bombe Gaza Netanyahu Vuole