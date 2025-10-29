Ancora bombe a nord di Gaza Oltre 100 morti nei raid di ieri Hamas uccide un soldato delle Idf

La fragile tregua tra Israele e Hamas vacilla dopo una nuova escalation di violenza nella Striscia di Gaza. Un soldato israeliano è stato ucciso a Rafah e, in risposta, Tel Aviv ha lanciato una serie di raid che hanno causato almeno 65 morti, secondo fonti locali. Mentre Hamas nega di aver violato il cessate il fuoco, il presidente statunitense Donald Trump tenta di contenere le tensioni, assicurando che la tregua “non è in pericolo” ma giustificando le reazioni israeliane. La situazione resta estremamente tesa sul terreno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ancora bombe a nord di Gaza. Oltre 100 morti nei raid di ieri, Hamas uccide un soldato delle Idf

