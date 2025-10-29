Anche su Garlasco siamo spinti a tifare l’uno o l’altro | per alcuni spettatori tv diventa quasi una dipendenza

Ed eccomi qui, come tutti, a parlare di Garlasco dopo che da anni mi sono prefissato di cercare di non guardare le cronache giudiziarie. Ritengo, infatti, che il compito dei giudici sia molto complesso e difficile. Se i giornalisti e l’opinione pubblica intervengono determinano solo dei danni provocando un inquinamento della serenità del giudice, che non deve essere sottoposto a pressioni da parte del popolo (vedi cosa è successo fra Barabba e Gesù). Eppure oggi voglio parlare della situazione psicologica che si sta determinando, per cui in continuazione troviamo trasmissioni che ci vogliono indurre a parteggiare per l’uno o per l’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anche su Garlasco siamo spinti a tifare l’uno o l’altro: per alcuni spettatori tv diventa quasi una dipendenza

