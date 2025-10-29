Anche quest' anno per Ognissanti il Comune di Montesilvano attiva il trasporto per disabili e anziani nel cimitero

Ilpescara.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno in occasione di Ognissanti e della ricorrenza dei defunti, il Comune di Montesilvano predispone dal 30 ottobre al 2 novembre ha predisposto un servizio di assistenza e trasporto completamente gratuito rivolto ad anziani e persone con disabilità all'interno dell'area cimiteriale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

quest anno ognissanti comuneLugo: servizio navetta gratuito tra il centro e il cimitero per Ognissanti e commemorazione dei defunti - In occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti di sabato 1 e domenica 2 novembre, il Comune di Lugo rinnova anche quest’anno il servizio di collegamento con navette tra ... Segnala ravennawebtv.it

quest anno ognissanti comuneTorna a Carpignano Salentino la Fiera di Ognissanti - Della millenaria manifestazione fa parte anche la Sagra del maiale. Riporta leccesette.it

quest anno ognissanti comuneBergamo celebra Ognissanti e la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate - Tre giornate di memoria, spiritualità e cultura tra il Cimitero Monumentale, Palazzo Frizzoni e le piazze cittadine ... Lo riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Quest Anno Ognissanti Comune