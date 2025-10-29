Anche il Comune di San Mauro Pascoli vieta botti e fuochi pirotecnici in occasione di Halloween

Cesenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di San Mauro Pascoli ricorda che in occasione della festa di Halloween di venerdì 31 ottobre, e nei giorni adiacenti, così come stabilito dal regolamento comunale di Polizia urbana, è fatto divieto assoluto di utilizzare botti, petardi, nonché di fare un uso improprio di qualsiasi altro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it



