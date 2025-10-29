Anche gli scimpanzé quando invecchiano mostrano un declino cognitivo simile all'Alzheimer

Un nuovo studio svela che anche gli scimpanzé anziani mostrano un declino cognitivo simile all’Alzheimer, offrendo preziosi indizi sull’origine evolutiva della demenza senile e delle malattie neurodegenerative umane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

