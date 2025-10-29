Analisi costanti dell’acqua del rubinetto Umbria prima in Italia

Perugiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Umbria avvia il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque destinate al consumo umano del territorio regionale.Il protocollo d'intesa per i controlli è stato firmato dall'assessore all'ambiente e all'energia della Regione Umbria, Thomas De Luca, dal direttore servizio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

