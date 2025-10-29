Amleto al Castello di San Martino della Vaneza | sabato 1 novembre la messinscena dark de L’Archibugio
Nuova rappresentazione itinerante dell’ “Amleto” di William Shakespeare a opera della pluripremiata compagnia teatrale leonicena L’Archibugio per la regia di Giovanni Florio: sabato 1 novembre in tre repliche (ore 17, 19:30 e 22), complice la notte di Halloween appena trascorsa, si terrà una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
