Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 2 novembre 2025 | ospiti e news | Spoiler

Sesta attesissima puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa dicono le anticipazioni per domenica 2 novembre 2025? Cosa è accaduto durante le sfide, quali ospiti sono approdati in studio? Ecco tutte le news sulle varie prove sostenuti dagli allievi della scuola più spiata d’Italia. Amici di Maria De Filippi 2 novembre: gli ospiti e anticipazioni. Chi vi sarà nella sesta puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 2 novembre 2025? Dopo Irama ed Emma Marrone che hanno presentato i loro ultimi brani e lanciato gli incontri con i fan, dopo Sarah Toscano e Mida, oltre che Chiamamifaro e TrigNO, approderanno in studio altri ex concorrenti? I fan attendono con ansia molti volti noti all’interno del programma; da Mew ad Angelina Mango, da Wax a Petit. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

