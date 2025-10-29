Amici 25 Penelope Massa lascia la scuola | Non riesco a stare bene mi ritiro

Un addio inaspettato scuote la scuola di Amici 25: Penelope Massa ha deciso di ritirarsi dal programma per motivi personali legati al suo stato emotivo e alla difficoltà di adattarsi alla vita all’interno della scuola. La sua uscita è stata mostrata nel daytime di martedì 28 ottobre, dove il pubblico ha potuto assistere al momento in cui la giovane ballerina, visibilmente provata, ha deciso di fare le valigie e lasciare il talent. Il momento dell’addio nel daytime. Nel filmato, trasmesso durante la puntata quotidiana, Penelope parla apertamente con alcuni compagni — Riccardo, Alessio e Valentina — mentre prepara la valigia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Amici 25, Penelope Massa lascia la scuola: “Non riesco a stare bene, mi ritiro”

