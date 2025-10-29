Amici 25 anticipazioni sesta puntata domenica 2 novembre 2025 | giudici Dardust e Vanessa Incontrada

Amici 25 torna con la sesta puntata, registrata oggi e in onda domenica 2 novembre 2025 alle 14:00 su Canale 5. In giuria per le gare di canto e ballo arrivano Dardust, Vanessa Incontrada (già giurata al Serale), Nicolò De Devitiis e Samantha Togni. Sul palco anche la musica dal vivo con Dardust e l’ex allieva Giordana Angi che presenta il nuovo singolo “Dammi un bacio”. Indice. Ospiti e giuria (2 novembre 2025). Amici 25 anticipazioni 2 novembre 2025 – Esito delle sfide: nessun eliminato. Nuove classifiche e prossimi a rischio eliminazione. Quando e dove vederlo. FAQ Amici 25 anticipazioni 2 novembre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Amici 25, anticipazioni sesta puntata (domenica 2 novembre 2025): giudici Dardust e Vanessa Incontrada

