Amianto ambienti logori e perdite d’acqua | degrado nella sede dei vigili del fuoco di Pavia
Conapo, Uilpa Vvf, Fp-Cgil vvf e Fns-Cisl hanno denunciato una serie di "gravissime e molteplici criticità" che affliggerebbero la sede dei vigili del fuoco di Pavia. Tra queste, "amianto, ambienti logori e perdite d’acqua". "Nonostante le richieste, la Provincia non ha ancora provveduto alla bonifica", hanno segnalato i sindacati. "Così, però, non si può garantire un corretto servizio di soccorso pubblico". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quanto amianto e' ancora presente in Italia? La tutela ambientale non può attendere. La Guardia Nazionale Ambientale chiede interventi Vai su Facebook
“Amianto, ambienti logori e perdite d’acqua”: degrado nella sede dei vigili del fuoco di Pavia - Cisl hanno denunciato una serie di "gravissime e molteplici criticità" che affliggerebbero la sede dei ... Da fanpage.it
Pavia, la sede dei pompieri fa acqua: “Amianto e perdite idriche, in caserma sicurezza a rischio” - E puntano il dito: la Provincia, proprietaria dello stabile, non provvede alla bonifica ... Si legge su msn.com