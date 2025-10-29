Amianto ambienti logori e perdite d’acqua | degrado nella sede dei vigili del fuoco di Pavia

Conapo, Uilpa Vvf, Fp-Cgil vvf e Fns-Cisl hanno denunciato una serie di "gravissime e molteplici criticità" che affliggerebbero la sede dei vigili del fuoco di Pavia. Tra queste, "amianto, ambienti logori e perdite d’acqua". "Nonostante le richieste, la Provincia non ha ancora provveduto alla bonifica", hanno segnalato i sindacati. "Così, però, non si può garantire un corretto servizio di soccorso pubblico". 🔗 Leggi su Fanpage.it