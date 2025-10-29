American Psycho | il remake di Guadagnino non avrà un cambio di genere
Il remake del classico cult American Psycho del regista Luca Guadagnino non prevede uno scambio di genere, nonostante le speculazioni online e le voci sul casting. Deadline ha riportato per primo che, nonostante le voci secondo cui Margot Robbie sarebbe stata scelta per interpretare la versione femminile di Patrick Bateman, interpretato da Christian Bale nell’originale, ufficialmente non sarà così. Ci sono state molte speculazioni online su chi sarà scelto per interpretare un personaggio così iconico, che hanno portato a migliaia di commenti su un potenziale film con cambio di genere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
