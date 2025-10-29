American Magic rinuncia all’America’s Cup 2027 | prima volta senza una barca statunitense in 175 anni

Per la prima volta nella storia non ci sarà una barca statunitense al via della prossima Coppa America di vela, in seguito alla notizia della rinuncia ufficiale di American Magic all’America’s Cup 2027. Il team a stelle e strisce, fondato nel 2017 per rappresentare il New York Yacht Club nella 36ma e nella 37ma edizione dell’evento velico più prestigioso al mondo, ha scelto di non partecipare alla campagna che culminerà a Napoli tra due anni. “ Dopo un intenso confronto con il Defender, il Challenger of Record e gli altri team, abbiamo concluso che l’attuale struttura non offre il quadro necessario affinché American Magic possa condurre una campagna altamente competitiva e finanziariamente sostenibile per la 38ma America’s Cup “, spiega il team principal di American Magic a proposito di questa decisione. 🔗 Leggi su Oasport.it

