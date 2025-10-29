Amelia aggredisce i Carabinieri durante un controllo in centro | arrestato 45enne con hashish e marijuana

Un 45enne è stato arrestato dai Carabinieri di Amelia per spaccio e resistenza: trovato con hashish e marijuana dopo un controllo in centro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Amelia, aggredisce i Carabinieri durante un controllo in centro: arrestato 45enne con hashish e marijuana

