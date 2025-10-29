AMC Spa aderisce alla campagna Luci Rosa per la prevenzione oncologica
Su impulso dell’Azienda della Mobilità di Catanzaro (AMC S.p.A.) e del Direttore Generale, Luca Brancaccio, l’azienda ha aderito alla campagna nazionale “Luci Rosa”, un’iniziativa di grande valore civico e simbolico volta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche. Per l’occasione, la sede aziendale si è illuminata di rosa, colore divenuto ormai emblema della lotta ai tumori femminili e della solidarietà verso chi affronta percorsi di cura complessi ma sempre più efficaci grazie ai progressi della ricerca. A margine dell’accensione simbolica delle luci, Luca Brancaccio, ha rilasciato una breve intervista per sottolineare il significato dell’iniziativa e l’impegno dell’azienda nel promuovere valori di salute e consapevolezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
