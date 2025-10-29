Ambiente Tsa presenta il Bilancio di Sostenibilità | L' approccio deve essere a 360 gradi
“Non può esserci un approccio all'ambiente che non sia a 360 gradi”. Così il presidente di Tsa, Federico Malizia, e il consigliere delegato Alessio Lutazi sintetizzano la scelta dell'azienda di dotarsi del Bilanco di Sostenibilità.Il documento, nell’intenzione dell’azienda, vuole racchiudere “il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Tsa Trasimeno servizi ambientali presenta il primo Bilancio di Sostenibilità - Nel Salone d'Onore di Palazzo Donini, Tsa Trasimeno servizi ambientali ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità in riferimento all'anno 2024. Da umbrianotizieweb.it