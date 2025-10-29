Amazon si prepara a licenziare circa 14.000 posizioni lavorative nel settore corporate. L’annuncio, comunicato martedì dalla dirigente Beth Galetti attraverso un messaggio interno ai dipendenti, conferma i timori di una nuova ondata di licenziamenti nel gigante dell’e-commerce, anche se le dimensioni risultano inferiori rispetto ai 30.000 tagli inizialmente ipotizzati da precedenti indiscrezioni. La notizia arriva in un momento apparentemente paradossale perché Amazon sta registrando risultati finanziari solidi e continua a innovare rapidamente. Allora perché licenziare migliaia di persone quando le cose vanno bene? La risposta, secondo l’azienda stessa, ha un nome preciso: intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Amazon licenzia in massa: 14.000 dipendenti sostituiti dall’intelligenza artificiale, è questo il futuro?