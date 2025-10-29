Amazon licenzia 30.000 persone in una settimana | la nuova era dei robot è iniziata e non c’è più posto per noi
Amazon si prepara a uno dei più grandi tagli di personale della sua storia. Secondo quanto riportato da Reuters, Wall Street Journal e altre testate internazionali, il colosso dell’e-commerce avvierà a partire da questa settimana una massiccia ondata di licenziamenti che potrebbe coinvolgere fino a 30.000 dipendenti corporate. Si tratta del 10% circa della forza lavoro impiegatizia dell’azienda, stimata in 350.000 unità secondo i dati presentati alla Commissione per le Pari Opportunità di Impiego degli Stati Uniti nel 2024. Amazon ha declinato ogni commento a riguardo, ma le fonti citate concordano tutte sul numero dei licenziamenti previsti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
