Il teatro come luogo di incontro, dove ci si incrocia e ci si riconosce. La ricerca di equilibrio tra ‘invasione’ ed ‘evasione’, tra classici e teatro del presente, impegno e leggerezza, tra danza, musica, circo d’arte e teatro per ragazzi, caratterizza la proposta teatrale di Amat. Presieduta da Piero Celani e diretta da Gilberto Santini, opera in collaborazione con Comuni e soggetti pubblici e privati, che a essa si associano perché considerano le attività teatrali un bene culturale di rilevante interesse sociale. Nella stagione dei "100 teatri" tanti gli interpreti e i registi che si misurano con testi classici e nuova drammaturgia, come – solo per citarne alcuni –, Lavia, Popolizio, Maddalena Crippa, Accorsi, Lella Costa, Arturo Cirillo, Silvio Orlando, Bergonzoni, Solfrizzi, Vinicio Marchioni, Massimiliano Gallo, Luca Argentero, Vanessa Scalera, Amanda Sandrelli, Francesco Pannofino e tanti altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amat e la stagione dei cento teatri. Ecco prosa, musica, danza e circo