Amami teatro torna con lo spettacolo dal vivo giorno e notte al Marrucino | ecco le date
"Amami teatro" torna, come ogni anno, nel mese di dicembre, per sette giorni consecutivi di spettacolo dal vivo al Marrucino di Chieti.Appuntamento giorno e notte, con 8.640 minuti ininterrotti, precisamente dalle 23 di lunedì 15 dicembre alle 23 di domenica 21 dicembre.Un evento straordinario e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Artespettacolo. . BARI Teatro Team sabato 13 dicembre 2025 ore 21 ROBERTA BRUZZONE in "Amami da Morire", un viaggio teatrale crudo e struggente nei meandri oscuri di una relazione che si traveste da amore, ma nasconde il volto del controllo, della di Vai su Facebook
Amami teatro torna con lo spettacolo dal vivo giorno e notte al Marrucino: ecco le date - "Lascia che accada" è lo slogan della prossima edizione che andrà in scena, per 8. chietitoday.it scrive