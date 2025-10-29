Altri due anni di guerra Zelensky chiede aiuto all’Europa Sanzioni Lukoil cede asset esteri
Roma, 29 ottobre 2025 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in pressing sull’Unione Europea. Sa bene che il tempo stringe e che molti, incluso il ministro della Difesa Guido Crosetto, sono convinti che Kiev non potrà riconquistare i territori caduti in mano al Cremlino. “Spetta soltanto a loro decidere se il sacrificio più grande sia la cessione dei territori o la continuazione di una guerra sanguinosa che potrebbe peggiorare”, dice Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa, Finimondo. Dove viene citato un altro passaggio del ministro: “Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Oltre un miliardo di franchi sarà investito, nei prossimi anni, per rimettere in funzione rifugi costruiti ai tempi della Guerra fredda e poi trasformati in depositi e cantine Vai su Facebook
"Dopo quasi 4 anni di guerra in #Ucraina, #Putin continua a pretendere le stesse cose. Trump pensava di fare la differenza ma per ora non è così. Nel frattempo Putin sta facendo di tutto per conquistare la totalità del #Donetsk" dice @Micol_Fla - X Vai su X
Guerra Ucraina Russia, Zelensky,: "Serve sostegno Europa per 2-3 anni di lotta". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky,: 'Serve sostegno Europa per 2- Secondo tg24.sky.it
Ucraina: Zelensky, 'contro Mosca abbiamo bisogno sostegno Europa per 2 o 3 anni' - L'Ucraina avrà bisogno del sostegno finanziario dell'Europa per altri "due o tre anni" per contrastare l'invasione russa. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Zelensky, serve sostegno dell'Europa per 2-3 anni di lotta - Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno finanziario europeo per continuare a combattere le forze russe d'invasione per altri due o tre anni. Scrive msn.com