Altri due anni di guerra Zelensky chiede aiuto all’Europa Sanzioni Lukoil cede asset esteri

Roma, 29 ottobre 2025 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in pressing sull’Unione Europea. Sa bene che il tempo stringe e che molti, incluso il ministro della Difesa Guido Crosetto, sono convinti che Kiev non potrà riconquistare i territori caduti in mano al Cremlino. “Spetta soltanto a loro decidere se il sacrificio più grande sia la cessione dei territori o la continuazione di una guerra sanguinosa che potrebbe peggiorare”, dice Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa, Finimondo. Dove viene citato un altro passaggio del ministro: “Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

