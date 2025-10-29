Almeno 50 morti nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza

Internazionale.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 ottobre la difesa civile della Striscia di Gaza ha annunciato la morte di almeno 50 palestinesi nei bombardamenti condotti da Israele dopo un attacco mortale contro uno dei suoi soldati. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

