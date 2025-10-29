Almeno 50 morti nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza
Il 29 ottobre la difesa civile della Striscia di Gaza ha annunciato la morte di almeno 50 palestinesi nei bombardamenti condotti da Israele dopo un attacco mortale contro uno dei suoi soldati. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Israele torna a bombardare Gaza, almeno 65 morti. Netanyahu ordina "pesanti attacchi" dopo la consegna di resti di una salma già restituita. Vance: "Scaramucce, la tregua reggerà". Segui gli aggiornamenti su RaiNews.it - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina Almeno 6 i morti negli attacchi notturni di Mosca, tra loro anche 2 bambini. Lo riferisce sui social Zelensky: "Colpite le nostre infrastrutture energetiche ma anche molti edifici residenziali. La Russia non sente abbastanza pressione". Immagini @Zele - X Vai su X
Gaza, il bilancio dei nuovi raid israeliani è di almeno 50 morti. Trump: «Il cessate il fuoco non è a rischio» - E’ salito ad almeno 65 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai ... Riporta ilsole24ore.com
Almeno 50 morti nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza - Il 29 ottobre la difesa civile della Striscia di Gaza ha annunciato la morte di almeno 50 palestinesi nei bombardamenti condotti da Israele dopo un attacco mortale contro uno dei suoi soldati. Secondo internazionale.it
Israele bombarda la Striscia di Gaza: almeno 90 morti - Decine di palestinesi sono stati uccisi nei nuovi bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza. lettera43.it scrive