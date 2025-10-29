Almeno 101 morti nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza

Il 29 ottobre la difesa civile della Striscia di Gaza ha annunciato la morte di almeno 101 palestinesi nei bombardamenti condotti da Israele dopo un attacco mortale contro uno dei suoi soldati. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Almeno 101 morti nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza

