almanacco del giorno giovedì 23 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale la Chiesa oggi ricorda San Giovanni da Capestrano cerdote Francescano patrono di Giuristi di cappellani militari sono nati oggi Nanni Loy Pelè Alida Chelli Alex Zanardi Ryan Reynolds e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi gli auguri di buon compleanno sono per Sonia Cristina Katia e Federica andiamo a salutare anche Alessandra Francesca e Luca una buona giornata anche a Pino e Ornella Viaggio nel tempo che ci porta in questo 23 ottobre è pari Allora dal 1873 a Torino viene fondato il Club Alpino italiano Il CAI per l'iniziativa di Quintino Sella nel 1956 a Budapest ha inizio la rivoluzione ungherese una rivolta Popolare contro il regime comunista e la presenza Sovietica nel 2001 è Polo Lancia l'iPod lo ricordate l'iPod e il suo primo lettore di musica digitale portatile nel 1002 la crisi del teatro dubrovka Mosca I ribelli ceceni assaltano il teatro per me in ostaggio oltre 800 persone 2011 invece in italiano Marco Simoncelli muore in un incidente durante il Gran Premio della Malesia di MotoGP ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di Ascolta almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 29-10-2025