alluvione sclavi bussa in regione

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo stati ricevuti dal sindaco, è stato cordiale e disponibile e ha detto che proverà a risolvere il problema: il suo obiettivo è cercare di far rientrare Tolentino, tramite la Regione, nel cratere dell’ alluvione. Siamo disposti ad attendere altri tre mesi. Se il problema si risolve bene, altrimenti saremo costretti a citare il Comune in giudizio". A parlare è l’avvocato Fabrizio Giustozzi, che ieri pomeriggio ha accompagnato i suoi assistiti Mirella Santarelli e Michele Clemente all’incontro in municipio col sindaco Mauro Sclavi. Nella loro casa di via Bezzecca, durante il nubifragio del settembre 2024, era entrato un metro e mezzo di acqua e fango. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

