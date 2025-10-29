Alluvione Sclavi bussa in Regione
"Siamo stati ricevuti dal sindaco, è stato cordiale e disponibile e ha detto che proverà a risolvere il problema: il suo obiettivo è cercare di far rientrare Tolentino, tramite la Regione, nel cratere dell’ alluvione. Siamo disposti ad attendere altri tre mesi. Se il problema si risolve bene, altrimenti saremo costretti a citare il Comune in giudizio". A parlare è l’avvocato Fabrizio Giustozzi, che ieri pomeriggio ha accompagnato i suoi assistiti Mirella Santarelli e Michele Clemente all’incontro in municipio col sindaco Mauro Sclavi. Nella loro casa di via Bezzecca, durante il nubifragio del settembre 2024, era entrato un metro e mezzo di acqua e fango. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
15 ottobre 2015. 10 anni fa Benevento ha vissuto la sua piccola grande epopea, rialzandosi con tenacia da una grande alluvione. Da allora abbiamo certamente migliorato il nostro carattere, la nostra resilienza e la nostra determinazione, ma ancora non facci - facebook.com Vai su Facebook
Alluvione, Sclavi bussa in Regione - "Siamo stati ricevuti dal sindaco, è stato cordiale e disponibile e ha detto che proverà a risolvere il problema: il suo obiettivo è cercare di far rientrare Tolentino, tramite la Regione, nel cratere ... Come scrive msn.com
Alluvione in Emilia-Romagna, la Regione al governo: «Prolungate i termini per i contributi di immediato sostegno» - Arriva sul filo del rasoio la proroga alle scadenze per la presentazione delle domande di acconto e saldo dei Cis (Contributi di immediato sostegno) relativi alle alluvioni che un anno fa, tra ... corrieredibologna.corriere.it scrive
Contributi per l’alluvione 2023. La Regione chiede più tempo - Una proroga per consentire ai cittadini danneggiati dall’alluvione di novembre 2023 di presentare la domanda per i contributi. Segnala lanazione.it