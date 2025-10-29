Alluvione ristori a ostacoli Tutto bloccato dalla burocrazia | Così non va serve la proroga

C’è chi ha perso gran parte della casa, chi l’attività, chi ha visto svanire sogni e sacrifici di una vita intera. Eppure, a due anni di distanza dall’alluvione che ha colpito Prato e la sua provincia, la speranza di un risarcimento adeguato sembra ancora lontana, impantanata nelle maglie della burocrazia. I rimborsi di immediato sostegno sono arrivati a meno del 10% delle famiglie che ne hanno diritto, e adesso si aggiungono le complicazioni legate alla presentazione delle richieste per ottenere i contributi più consistenti. Nel primo anniversario della tragedia, che aveva provocato morte e devastazione, l’allora assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni dichiarava: "Stiamo iniziando l’iter per il rimborso dell’immediato sostegno, finanziato dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale con 66 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

