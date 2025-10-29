alluvione e danno temuto udienza a fine novembre

Il Tribunale delle acque pubbliche di Firenze ha fissato per il prossimo 20 novembre l’udienza per decidere sul ricorso di danno temuto presentato dai residenti di via Zoccoli, rappresentati dall’avvocato Adriano Travaglia, nella zona dove lo scorso anno è esondato il Ravone. Un ricorso contro la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, il presidente de Pascale come commissario delegato e il commissario Fabrizio Curcio. La causa è arrivata al tribunale regionale delle acque dopo la dichiarazione di incompetenza del tribunale civile di Bologna, ma nel provvedimento di fissazione dell’udienza la giudice di Firenze, consigliere istruttore Giulia Conte, accenna già alla possibilità che lo stesso tribunale delle acque possa, a propria volta, dichiararsi incompetente a favore nuovamente del tribunale bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

