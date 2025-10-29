All’Onu Israele insulta Francesca Albanese | Strega fallita L’Italia la sconfessa l’Ungheria si accoda

La scena, in sé, sarebbe già grave: una relatrice speciale delle Nazioni Unite insultata nel tempio della diplomazia da un rappresentante di Stato. Ma lo è ancor di più se quella relatrice è italiana e se, a sconfessarla, è lo stesso paese in cui è nata e cresciuta. Durante la presentazione del suo rapporto “Genocidio a Gaza: un crimine collettivo”, la giurista Francesca Albanese è stata oggetto di una serie di interventi che hanno lasciato sgomenta gran parte dell’aula del Third Committee dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York, presieduta dal diplomatico thailandese Cherdchai Chaivaivid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - All’Onu Israele insulta Francesca Albanese: “Strega fallita”. L’Italia la sconfessa, l’Ungheria si accoda

