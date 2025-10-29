All' Olimpico un lungo applauso ricorda Beatrice Bellucci

Agi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - L’Olimpico si è fermato per ricordare Beatrice Bellucci, la ventenne tifosa romanista morta nel tragico incidente avvenuto venerdì scorso sulla Cristoforo Colombo. La foto della ragazza, sorridente con la sciarpa giallorossa al collo, è apparsa sui maxi schermi dello stadio prima del fischio d’inizio di Roma–Parma, accolta da un lungo applauso dei 60 mila presenti. Il club capitolino, impegnato nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale con il progetto “Tieni in gioco la vita”, realizzato in collaborazione con Aci, ha voluto rendere omaggio alla giovane e alla sua passione per i colori romanisti. 🔗 Leggi su Agi.it

all olimpico un lungo applauso ricorda beatrice bellucci

© Agi.it - All'Olimpico un lungo applauso ricorda Beatrice Bellucci

News recenti che potrebbero piacerti

olimpico lungo applauso ricordaL'Olimpico ricorda Beatrice Bellucci prima di Roma-Parma - Foto - La 20enne, morta a seguito di un tragico incidente stradale in via Cristoforo Colombo, è sta ... gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Olimpico Lungo Applauso Ricorda