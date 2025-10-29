All' Olimpico un lungo applauso ricorda Beatrice Bellucci
AGI - L’Olimpico si è fermato per ricordare Beatrice Bellucci, la ventenne tifosa romanista morta nel tragico incidente avvenuto venerdì scorso sulla Cristoforo Colombo. La foto della ragazza, sorridente con la sciarpa giallorossa al collo, è apparsa sui maxi schermi dello stadio prima del fischio d’inizio di Roma–Parma, accolta da un lungo applauso dei 60 mila presenti. Il club capitolino, impegnato nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale con il progetto “Tieni in gioco la vita”, realizzato in collaborazione con Aci, ha voluto rendere omaggio alla giovane e alla sua passione per i colori romanisti. 🔗 Leggi su Agi.it
