All' istituto comprensivo Sciascia dello Zen gli studenti realizzeranno un Manifesto della legalità

Palermotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Manifesto della legalità scritto dagli studenti e da consegnare a tutti gli alunni che, finita la scuola media, affronteranno nuove sfide. Il primo seme per la realizzazione del progetto è stato "piantato" stamattina all'istituto comprensivo Leonardo Sciascia di via De Gobbis, allo Zen. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

All’istituto comprensivo Sciascia dello Zen gli studenti realizzeranno un Manifesto della legalità - Un Manifesto della legalità scritto dagli studenti e da consegnare a tutti gli alunni che, finita la scuola media, affronteranno nuove sfide. Scrive mondopalermo.it

Gli asili nido che non ci sono: il progetto di un'associazione a Palermo - Da qualche settimana, all'interno dell'Istituto comprensivo "Sciascia", nel quartiere Zen di Palermo, 12 bambini giocano e svolgono numerose attività grazie al progetto realizzato dal laboratorio "Zen ... Secondo rainews.it

L’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Racalmuto-Grotte e i Carabinieri insieme per la Giornata Internazionale delle Foreste - Un’importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale si è svolta ieri presso l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia Racalmuto- Riporta scrivolibero.it

Cerca Video su questo argomento: Istituto Comprensivo Sciascia Zen