All' istituto comprensivo Sciascia dello Zen gli studenti realizzeranno un Manifesto della legalità
Un Manifesto della legalità scritto dagli studenti e da consegnare a tutti gli alunni che, finita la scuola media, affronteranno nuove sfide. Il primo seme per la realizzazione del progetto è stato "piantato" stamattina all'istituto comprensivo Leonardo Sciascia di via De Gobbis, allo Zen. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Cultura e conoscenza: un viaggio appassionante”. Così si intitola la biblioteca dedicata alla memoria dell’economista Massimo Lo Cicero negli spazi dell'Istituto Comprensivo 88 IC Eduardo De Filippo, in via Carmen Opera Lirica di Bizet. Sarà inaugurata do Vai su Facebook
All’istituto comprensivo Sciascia dello Zen gli studenti realizzeranno un Manifesto della legalità - Un Manifesto della legalità scritto dagli studenti e da consegnare a tutti gli alunni che, finita la scuola media, affronteranno nuove sfide. Scrive mondopalermo.it
Gli asili nido che non ci sono: il progetto di un'associazione a Palermo - Da qualche settimana, all'interno dell'Istituto comprensivo "Sciascia", nel quartiere Zen di Palermo, 12 bambini giocano e svolgono numerose attività grazie al progetto realizzato dal laboratorio "Zen ... Secondo rainews.it
L’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Racalmuto-Grotte e i Carabinieri insieme per la Giornata Internazionale delle Foreste - Un’importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale si è svolta ieri presso l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia Racalmuto- Riporta scrivolibero.it