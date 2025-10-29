All' Inter gol trofei e rimpianti | San Siro ritrova Dzeko

Prima sfida da ex per il bomber bosniaco, oggi alla Fiorentina. Per lui 4 trofei e 31 reti in nerazzurro. "Ma quelle due partite contro Bologna e City.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - All'Inter gol, trofei e rimpianti: San Siro ritrova Dzeko

