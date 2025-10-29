All' Immaginario scientifico una speciale caccia al tesoro di Halloween
Metti la vigilia di Ognissanti, al museo della scienza, con una strega un po' particolare che ha perso la sua “memoria scientifica”. Venerdì 31 ottobre all'Immaginario Scientifico di Pordenone, nella Caccia al tesoro di Halloween, saranno i visitatori ad aiutarla a trovare le sue conoscenze. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
