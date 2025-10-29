Mattoni di lusso al posto di velluto pregiato. L’ex Vellutificio di Rancio diventa un complesso residenziale. I capannoni industriali e artigianali fatiscenti saranno abbattuti per fare posto a tre condomini, 42 appartamenti e un’ottantina di posti auto sotterranei. In consiglio comunale è stato approvato a maggioranza il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Vellutificio, dove nel 1892 venne realizzata la prima sede dello storico Vellutificio Alfredo Redaelli, un pezzo di storia di Lecco. L’intervento insisterà su una superficie di 5.800 metri quadri, ridotta rispetto a quella urbanizzata. Il progetto, che sarà realizzato dall’immobiliare Rancio, è stato ideato dallo studio A23900 e dall’ architetto Guido Stefanoni, che lavora in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All’ex vellutificio case di lusso e 80 posti auto