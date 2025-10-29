All’ex vellutificio case di lusso e 80 posti auto
Mattoni di lusso al posto di velluto pregiato. L’ex Vellutificio di Rancio diventa un complesso residenziale. I capannoni industriali e artigianali fatiscenti saranno abbattuti per fare posto a tre condomini, 42 appartamenti e un’ottantina di posti auto sotterranei. In consiglio comunale è stato approvato a maggioranza il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Vellutificio, dove nel 1892 venne realizzata la prima sede dello storico Vellutificio Alfredo Redaelli, un pezzo di storia di Lecco. L’intervento insisterà su una superficie di 5.800 metri quadri, ridotta rispetto a quella urbanizzata. Il progetto, che sarà realizzato dall’immobiliare Rancio, è stato ideato dallo studio A23900 e dall’ architetto Guido Stefanoni, che lavora in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Case lusso, da Milano a Cortina ecco dove il mattone supera i 20mila euro al metro quadro - Secondo il rapporto, realizzato insieme a Nomisma, Milano si conferma il motore del mercato immobiliare di lusso nel Nord Italia. Come scrive tg24.sky.it
Case di lusso, la Lombardia è una delle regine del mercato (ma non è la prima). La classifica delle regioni - Il mercato immobiliare di lusso in Italia, si sa, rappresenta quindi una fonte di richiamo non solo per i compratori nostrani, ma anche per i Paperoni stranieri. Riporta ilgiorno.it
Case di lusso, da Milano a Portofino: dove sono le più costose - Secondo i dati del Consiglio nazionale del Notariato, all'interno della categoria degli immobili di lusso – del valore cioè di oltre 1 milione di euro – nel 2024 c’è stato un notevole aumento di ... Si legge su tg24.sky.it