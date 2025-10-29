Allenatore Juventus il retroscena spiazzante | Spalletti? No una parte dello spogliatoio avrebbe preferito arrivasse lui

in bianconero. La Juve ha scelto: sarà  Luciano Spalletti  il nuovo tecnico bianconero, l’uomo incaricato di aprire un nuovo ciclo dopo la crisi delle ultime settimane. L’ex CT della Nazionale arriva al posto di  Igor Tudor, che è stato ufficialmente  esonerato  in un lunedì che si preannunciava non semplice alla Continassa. L’immediato, tuttavia, ha un altro volto.  Questa sera contro l’Udinese, per la delicata sfida di campionato, in panchina siederà  Massimo Brambilla. Il tecnico della Juventus Next Gen è stato promosso in prima squadra per gestire l’emergenza, ma la sua sarà una parentesi brevissima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

