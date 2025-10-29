Allenatore di volley giovanile condananto per abusi sessuali sulle giocatrici

Un 38enne modenese, allenatore di una formazione di volley femminile under 14, è stato condannato per violenza sessuale su minore. La sentenza è stata pronunciata ieri dal Tribunale di Modena, a conclusione di un'indagine avviata nei mesi scorsi: l'uomo era infatti stato posto agli arresti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Le dichiarazioni di coach Alberto Giuliani, allenatore di Modena Volley, dopo il rinnovo fino al 2028 ? #ParlandodiSport #ModenaVolley #pallavolo #volley #Modena Vai su Facebook

Violenza sessuale su minori, a Modena condannato allenatore pallavolo - Approda a questa sentenza, arrivata nel primo grado svoltosi ieri in tribunale a Modena con il rito abbreviato, la vicenda di un a ... Lo riporta rainews.it

Beach volley, giovani e talento: parla Fabrizio Incitti, “tecnico d’argento” - Allenatore e Direttore Tecnico di Beachvolley Bergamo, selezionatore della Nazionale giovanile di beach volley e allenatore di volley indoor, Fabrizio ... Scrive oasport.it