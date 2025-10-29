Allenatore di pallavolo molestò tre atlete minorenni | condannato a 4 anni e 9 mesi

Modena, 29 ottobre 2025 – La pubblica accusa aveva chiesto una pena di 10 anni. Ieri, all’esito del processo con rito abbreviato, è arrivata la sentenza, più ‘leggera’: quattro anni e nove mesi di carcere per violenza sessuale su minore. Condannato l’allenatore di pallavolo under 14, 38enne modenese, raggiunto qualche mese fa da un’ordinanza di misura cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’allenatore avrebbe molestato sessualmene almeno tre allieve – parti civili nel procedimento insieme ai genitori – e presenti in aula nel corso del processo. "Stupro di gruppo in centro, lei non era cosciente” Una delle vittime, secondo le accuse, sarebbe stata adescata dall’imputato per poi indurla al compimento di atti sessuali: con la ragazzina avrebbe scambiato tra fine 2023 e luglio 2024 oltre 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

