Allegri | Troppi errori tecnici Leao fuori? Ha un problema all' anca Gimenez deve stare tranquillo

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico rossonero sul portoghese: "Non riusciva a scattare e ho preferito toglierlo". E poi "Il loro gol era evitabile, eravamo schierati, bisognava comportarsi meglio. Siamo comunque soddisfatti, abbiamo allungato la striscia positiva". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

