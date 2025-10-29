Allegri dopo Atalanta-Milan | Un punto prezioso ma dobbiamo essere più convinti Leao? Solo un fastidio all’anca

Il 1-1 del Gewiss Stadium lascia al Milan la sensazione di aver guadagnato un punto importante ma con qualche rimpianto di troppo. La squadra di Massimiliano Allegri è uscita con un pareggio dalla trasferta di Bergamo, un risultato utile per la classifica ma che lascia aperti alcuni interrogativi sul piano tecnico e fisico. Ai microfoni di DAZN, il tecnico rossonero ha offerto una lettura lucida del match, evidenziando pregi e limiti della sua squadra: “Abbiamo qualche infortunato, ma la squadra sta facendo bene. Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci dopo il gol, abbiamo sbagliato tecnicamente e l’Atalanta ci ha messo in difficoltà. 🔗 Leggi su Milanzone.it

