Allegri dopo Atalanta Milan | Troppi errori nel primo tempo vi dico come stanno Leao e Gimenez

Inter News 24 Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato in campionato contro l’Atalanta. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Atalanta Milan, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha analizzato così il pareggio ottenuto oggi per 1 a 1. L’ANALISI SULLA PARTITA – «Non c’è una rosa corta, è solo un momento in cui abbiamo qualche infortunato. Il primo tempo abbiamo sofferto per troppi errori tecnici in uscita, non so se è dipeso dalla stanchezza. Merito va dato anche all’Atalanta. Nel secondo tempo meglio, abbiamo sbagliato le scelte negli ultimi 30 metri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allegri dopo Atalanta Milan: «Troppi errori nel primo tempo, vi dico come stanno Leao e Gimenez»

Approfondisci con queste news

FINISCE IN PARITÀ TRA ATALANTA E MILAN I rossoneri passano dopo 4 minuti con Ricci (deviato da Ederson), ma poi la squadra di Allegri si abbassa troppo e lascia il pallino all'Atalanta che pareggia con Lookman. Quinto pari di fila per la Dea, ancora - facebook.com Vai su Facebook

$Juorno $Allegri dopo il 2-2 col $Pisa: “Amareggiato ma consapevole $punto importante: dovevamo chiudere la $partita” - X Vai su X

Allegri rincuora Gimenez dopo Atalanta-Milan: "Deve stare sereno, i goal arriveranno" - 1 tra Atalanta e Milan: "Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci, la ripresa mi è piaciuta. Scrive goal.com

Atalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più ... Come scrive sport.sky.it

Allegri: “Perché ho tolto Leao. Milan, tocca stringere i denti” - 1 contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A: ecco le sue parole ... Secondo tuttosport.com