Allegri dice che il Milan ha bisogno di più convinzione dopo lo stallo dell’Atalanta

2025-10-29 00:49:00 Breaking news: L’allenatore dell’AC Milan Massimiliano Allegri ha ammesso che la sua squadra “ha bisogno di più convinzionedopo che non è riuscita a guadagnare terreno sulla capolista Napoli dopo l’1-1 contro l’Atalanta a Bergamo. Il Napoli aveva battuto di poco il Lecce all’inizio della giornata e Allegri potrebbe aver pensato che la sua squadra avrebbe ridotto il divario a un solo punto quando il centrocampista Samuele Ricci ha aperto le marcature meno di cinque minuti dopo. Tuttavia, l’Atalanta, che rimane imbattuta in campionato in questa stagione, ha risposto e ha pareggiato al 35? grazie a una bella conclusione di Ademola Lookman da posizione angolata, guadagnando alla sua squadra il settimo pareggio nelle prime nove partite della massima serie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

