Allegri dice che il Milan ha bisogno di più convinzione dopo lo stallo dell’Atalanta

2025-10-29 00:49:00 Breaking news: L’allenatore dell’AC Milan Massimiliano Allegri ha ammesso che la sua squadra “ha bisogno di più convinzione” dopo che non è riuscita a guadagnare terreno sulla capolista Napoli dopo l’1-1 contro l’Atalanta a Bergamo. Il Napoli aveva battuto di poco il Lecce all’inizio della giornata e Allegri potrebbe aver pensato che la sua squadra avrebbe ridotto il divario a un solo punto quando il centrocampista Samuele Ricci ha aperto le marcature meno di cinque minuti dopo. Tuttavia, l’Atalanta, che rimane imbattuta in campionato in questa stagione, ha risposto e ha pareggiato al 35? grazie a una bella conclusione di Ademola Lookman da posizione angolata, guadagnando alla sua squadra il settimo pareggio nelle prime nove partite della massima serie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

News recenti che potrebbero piacerti

CRITICA AD ALLEGRI: Pasotto (Gazzetta) si dice «stupito» dalle lamentele del mister per le poche rotazioni dopo il pareggio col Pisa. PIANI CONCORDATI: I piani di sfoltimento erano «chiari fin dall'estate» e Allegri «era d'accordo» sulla rosa ridotta. #Mil Vai su Facebook

#MilanComo, #Allegri dice la sua: "Se giocheremo in Italia, meglio. Se dovremo andare a #Perth ..." - #MilanPisa @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - X Vai su X

Milan, due rossoneri acciaccati: Allegri svela le loro condizioni - Allegri ha svelato le condizioni di due rossoneri acciaccati al termine di Atalanta- Lo riporta spaziomilan.it

Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan: “Leao deve essere più decisivo, Nkunku sta migliorando” - Sul fronte individuale, Allegri ha lodato il miglioramento di Nkunku, che sta dimostrando di crescere fisicamente e mentalmente. Si legge su calcioatalanta.it

Atalanta-Milan, Allegri: "Troppi errori tecnici, Leao? Non stava bene" - L'allenatore del Milan analizza con lucidità il pareggio di Bergamo in un match difficile contro l'Atalanta: "Ho detto ai ragazzi che devono essere contenti e che serve mantenere equilibrio". Da sport.sky.it