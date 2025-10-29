Alle porte di Milano sul Naviglio Grande apre Thelema Ecco il ristorante ispirato ai grandi chef di Francia
A guidarlo il trentacinquenne chef milanese Simone Tricarico già braccio destro di Giancarlo Perbellini. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Argomenti simili trattati di recente
Golosaria. . La 20° edizione di Golosaria Milano è alle porte! Dal 1 al 3 Novembre 2025, Fiera Milano RHO: * 17.000 mq di spazio espositivo * 2000 prodotti enogastronomici da scoprire Sei pronto a vivere un'esperienza culinaria indimenticabile? Scopri di più Vai su Facebook
A Cornaredo, alle porte di Milano, 3 persone sono morte nell’incendio della loro abitazione. Ci sono anche diversi intossicati. 3 vigili del fuoco sono rimasti lievemente feriti - X Vai su X
Milano: capriolo intrappolato nel Naviglio Grande, salvato dai vigili del fuoco; il Video - Un capriolo rimasto intrappolato nel Naviglio Grande è stato salvato dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Si legge su ilmeteo.it
Un lupo è intrappolato nel Naviglio Grande a Milano: il video del salvataggio - Alle prime ore di questa mattina, sabato 22 febbraio, un lupo è stato trovato intrappolato nel Naviglio Grande a Gaggiano, un comune agricolo del Sud- Segnala fanpage.it
Abbiategrasso, una città accessibile alle porte di Milano (spendendo la metà) - A poco più di 20 chilometri da Milano, unisce il fascino del Naviglio Grande e la tranquillità del Parco del Ticino con servizi moderni e soluzioni abitative a prezzi contenuti Abbiategrasso sorge a ... Segnala ilgiorno.it