Alle porte di Milano sul Naviglio Grande apre Thelema Ecco il ristorante ispirato ai grandi chef di Francia

Gamberorosso.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A guidarlo il trentacinquenne chef milanese Simone Tricarico già braccio destro di Giancarlo Perbellini. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

