Alle 14.30 a casa del K Sport Ciattaglia | Matelica condizionato dagli infortuni Ma l’obiettivo non cambia | passare il turno

C'è grande soddisfazione in casa Matelica per il punto conquistato domenica contro il quotato Trodica, anche perché la squadra ha fatto una buona prestazione, non concedendo nulla all'avversario e mettendo in mostra giovani di valore. Ora, però, si volta pagina: oggi c'è la trasferta di Coppa in casa del K Sport Montecchio Gallo, un'altra delle formazioni candidate a vincere il campionato. Come la affronta il Matelica? "È una semifinale che vogliamo onorare al meglio – dice l'allenatore Lorenzo Ciattaglia – e per questo motivo puntiamo ovviamente al passaggio del turno, anche se sappiamo già che ci porterà stanchezza.

