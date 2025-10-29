All' Auditorium del Duomo la ostra internazionale L' impulso artistico dell' Antroposofia nel ' 900

Firenzetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centenario della morte di Rudolf Steiner, fondatore dell’Antroposofia, della Pedagogia Waldorf e dell’Agricoltura Biodinamica, Firenze ospita per una settimana una mostra internazionale presso l’Auditorium Al Duomo, in via de’ Cerretani 54R. "L’impulso artistico dell’Antroposofia nel ’900". 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Auditorium Duomo Ostra Internazionale