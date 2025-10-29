Allarme per un incidente arrivano i soccorsi | ma era solo un cellulare caduto in strada
Un allarme è scattato ieri a Cisterna per un possibile incidente stradale grave. Un Sos trasmesso in modo automatico da un dispositivo mobile, con tanto di trasmissione delle coordinate geografiche del sinistro. Così la sala operativa della polizia locale si è messa in moto inviando sul posto le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
