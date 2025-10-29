Di questo passo si rischia di distruggere totalmente il verde e gli alberi che ancora proteggono le nostre regioni, di guardare solo foreste annerite e percorsi naturali ricoperti da rami morti e foglie bruciacchiate. Il 2025 è un anno da bollino rosso per le foreste campane, messe sotto scacco dall’ impennata degli incendi e dall’ accelerata . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Allarme incendi in Campania: da gennaio ad oggi oltre 6000 ettari bruciati, +13% rispetto allo scorso anno