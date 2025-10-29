Allarme in Europa mancano i chip per costruire le auto Blocco della produzione imminente
Bruxelles, 29 ottobre 2025 – “Mancano i microchip e la produzione di automobili in Europa potrebbe interrompersi presto”. A lanciare l’allarme è l’associazione dei costruttori auto europea. L'Associazione europei dei costruttori di automobili ( Acea ) “è sempre più preoccupata per l'imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della fornitura di microchip fondamentali per la produzione. Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva, ma le forniture stanno rapidamente diminuendo. Da un sondaggio condotto questa settimana tra i nostri membri, alcuni prevedono già un imminente arresto delle linee di assemblaggio ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
